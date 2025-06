Raid di Israele su Isfahan Putin si schiera con l’Iran

In un clima di crescente tensione mediorientale, Israele ha condotto un raid sul sito nucleare di Isfahan, suscitando reazioni internazionali. Mentre il mondo segue con apprensione gli sviluppi, Putin si schiera con l’Iran, alimentando ulteriormente le dinamiche geopolitiche. Quale sarà il prossimo atto in questa complessa partita di potere? La risposta si cela nelle prossime mosse di questa intricata crisi regionale.

Israele ha colpito il sito nucleare di Isfahan nella notte, ma al momento non risultano né vittime né danni significativi. A comunicarlo è stato il vicegovernatore della provincia iraniana, come riportato dall’agenzia Fars, legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica. Secondo quanto dichiarato, le difese aeree iraniane hanno risposto prontamente all’attacco e la maggior parte delle esplosioni sarebbe riconducibile al fuoco di risposta. Durante l’operazione, l’Aeronautica militare israeliana ha colpito ed eliminato Amin For Judaki, comandante della seconda unità di droni delle forze aeree delle Guardie Rivoluzionarie, utilizzando aerei da combattimento. 🔗 Leggi su Panorama.it