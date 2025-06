Ragazzo di 21 anni preso a martellate in testa in piazza La lite per difendere la fidanzata poi il crollo a terra

Una tranquilla mattina in piazza Sant'Agostino si è trasformata in un incubo, quando una lite apparentemente futile ha scatenato una violenta aggressione ai danni di un ragazzo di 21 anni. Preso a martellate in testa mentre cercava di difendere la fidanzata, ora le sue condizioni sono gravissime. Una vicenda che scuote la comunità di Roccasecca, lasciando tutti col fiato sospeso e la speranza di una pronta ripresa.

Un pestaggio brutale dopo una discussione nata per futili motivi. Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta sabato mattina (21 giugno), intorno alle 8.30, nella centralissima piazza Sant'Agostino.

