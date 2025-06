Ragazzo di 20 anni accoltellato in una rissa fuori da un noto locale nel Bresciano è grave | si cerca l'aggressore

Un episodio di violenza scuote il cuore di Rovato, nel Brescia, dove un giovane di appena 20 anni è rimasto gravemente ferito in una rissa fuori da un noto locale. La scena si svolta venerdì sera, lasciando la comunità sconvolta e le forze dell'ordine al lavoro per identificare l'aggressore e fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Ieri sera, venerdì 20 giugno, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata fuori da un noto locale nel centro di Rovato, un comune in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Chiari in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

