Ragazza americana violentata dopo la festa | due giovani finiscono a processo

Una notte che avrebbe dovuto essere spensierata si è trasformata in un incubo per una studentessa americana di 19 anni, vittima di violenza dopo una festa al mare. Due giovani ravennati sono ora sotto indagine per aver commesso un grave reato. Un caso che scuote la comunità e solleva importanti questioni di sicurezza e rispetto. La vicenda continua a fare scalpore, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto.

Durante la festa nel bagno al mare aveva bevuto un drink, poi il completo blackout. E al risveglio il tremendo timore di essere stata violentata. Questa la vicenda che vede due giovani ravennati indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne americana. I fatti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ragazza americana violentata dopo la festa: due giovani finiscono a processo

