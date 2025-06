Rafa Leao il nuovo colpo di scena sorprende Tare ed Allegri | non ci sono dubbi

Rafa Leao, il gioiello portoghese del Milan, torna a sorprendere tutti con un colpo di scena che scuote il mercato rossonero. Tra tensioni e nuove strategie, Tare e Allegri si preparano a rivoluzionare le sorti del club. Con il mercato in fermento e il futuro ancora da scrivere, una domanda rimane: quale sarà il prossimo passo per il Diavolo?

Il mercato dei rossoneri è quasi tutto incentrato attorno alla figura di Rafa Leao: arriva un nuovo colpo di scena sull’esterno lusitano (Ansa Foto) – SerieAnews Mercato Milan in fermento. Con l’arrivo di Igli Tare in dirigenza e il ritorno di Max Allegri in panchina, a Milanello si respira aria di rivoluzione. Il club rossonero è a caccia di nuovi innesti per dare una svolta al progetto e puntare in alto, ma intanto c’è un altro tema che tiene banco tra i tifosi: Rafael Leao resta oppure no? La domanda non è banale. 🔗 Leggi su Serieanews.com