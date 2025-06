Raduno di auto e moto d' epoca per i 10 anni de ' Il nido delle Vespe'

Preparati a rivivere un tuffo nel passato! Il Nido delle Vespe celebra i suoi 10 anni con un emozionante raduno di auto e moto d’epoca, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e motori. Domenica 6 luglio 2025 a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del suggestivo territorio, si terrà questa festa speciale che unisce passione, cultura e community. Un traguardo importante che promette incontri memorabili e atmosfere senza tempo!

"Il Nido delle Vespe" festeggia 10 anni con un raduno di auto e moto d'epoca Un traguardo importante per l'associazione culturale "Il Nido delle Vespe", che celebra il suo decimo anniversario con il tradizionale raduno in programma domenica 6 luglio 2025 a Sant'Andrea del Pizzone, frazione del.

