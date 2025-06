Rabiot vince la causa contro il PSG | risarcimento milionario per abuso di potere

Adrien Rabiot trionfa in tribunale, portando a casa un risarcimento milionario dal PSG. La Corte d’Appello di Parigi ha accertato che il club ha abusato del suo potere, segnando una svolta significativa nel mondo del calcio e aprendo nuove prospettive per i diritti dei giocatori. Questa vittoria non solo riconosce il valore dell’atleta, ma potrebbe anche ridisegnare i rapporti tra club e calciatori in futuro.

Adrien Rabiot vince la causa milionaria con il PSG. La Corte d`Appello di Parigi ha riconosciuto l`abuso di potere da parte del club campione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: rabiot - vince - causa - abuso

Rabiot vince la causa col Psg e crea un precedente: i calciatori sono dipendenti a tempo indeterminato - La vittoria di Rabiot sulla causa contro il PSG segna un importante precedente nel calcio europeo, sancendo che i calciatori sono dipendenti a tempo indeterminato anche con contratti multipli.

Rabiot vince la causa contro il PSG: risarcimento da 1,3 milioni per abuso di potere e contratto riclassificato come tempo indeterminato ? Vai su X

Rabiot vince la causa contro il PSG: risarcimento milionario per abuso di potere; Rabiot vince la causa contro il PSG: risarcimento da 1,3 milioni per abuso di potere e contratto riclassificato come tempo indeterminato; Rabiot vince in tribunale contro il PSG, riceverà un risarcimento milionario: Abuso di potere.

Rabiot vince la causa col Psg: risarcimento da 1,3 milioni. Giocatore equiparato a lavoratore a tempo indeterminato - Il centrocampista, ora al Marsiglia, ha vinto la causa contro il suo ex club: i giudici hanno riconosciuto gli "abusi" nel 2018- Come scrive gazzetta.it

Rabiot vince in tribunale contro il PSG, riceverà un risarcimento milionario: “Abuso di potere” - Adrien Rabiot vince in tribunale contro il PSG e riceverà circa 1,3 milioni di euro: può essere una sentenza storica come 'Bosman' e 'Diarra' ... Si legge su fanpage.it