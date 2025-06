Rabiot vince la causa contro il PSG | risarcimento milionario per abuso di potere la ricostruzione

Adien Rabiot si impone con successo in una battaglia legale contro il PSG, ottenendo un risarcimento milionario. La Corte d'Appello di Parigi ha riconosciuto l'abuso di potere da parte del club, segnando una svolta significativa nel mondo del calcio e dimostrando che anche le grandi stelle possono far valere i propri diritti. Questa vicenda apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra giocatori e club, sottolineando l'importanza della tutela dei diritti individuali nel calcio moderno.

