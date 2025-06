Noi non siamo l'Inter di Milano | il coro di sfottò dei tifosi del Botafogo è virale

Non siamo lamp039inter di Milano, ma quando il Botafogo conquista il Paris Saint-Germain e i tifosi brasiliani scoppiano in un coro di sfottò contro l’Inter, la passione travolge ogni confine. È una vittoria che unisce entusiasmo e orgoglio, dimostrando come il calcio possa unire culture diverse in un'esplosione di gioia e rivalità. E questa volta, il cuore pulsa più forte che mai: perché nel calcio, ogni vittoria è un trionfo condiviso.

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

