Questa sera Art Night con 254 eventi diffusi e la partecipazione di Rachele dei Baustelle

Questa sera, sabato 21 giugno, Venezia si trasforma in un palcoscenico vibrante con la 14ª Art Night, un evento imperdibile che illumina le vie della città con 254 iniziative artistiche diffuse. Tra esposizioni, performance e musica dal vivo, la serata si arricchisce della partecipazione straordinaria di Rachele dei Baustelle, pronta a incantare il pubblico. Un'occasione unica per vivere l'arte in tutte le sue forme e lasciarsi sorprendere dall'incanto della laguna.

Questa sera, sabato 21 giugno, si accenderanno i riflettori sull'edizione numero 14 di Art Night Venezia, la notte dell'arte lagunare ideata e coordinata dall'università Ca' Foscari in collaborazione con Comune e Regione. Un'occasione di visita, scoperta e divertimento per gli appassionati d'arte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Questa sera Art Night con 254 eventi diffusi e la partecipazione di Rachele dei Baustelle

