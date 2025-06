Quello che la sinistra non dice su Paragon | il software israeliano usato anche per intercettare i reporter di destra

Il dibattito sul software israeliano Paragon e le sue implicazioni rischia di offuscare un aspetto fondamentale: chi realmente sfrutta questa tecnologia e per quali scopi? Mentre la narrazione dominante si concentra su presunte intercettazioni "all’olio di ricino", emerge una verità scomoda che riguarda anche la sinistra, e non solo iReporter di destra. La vicenda Paragon rivela come lo spyware Graphite sia stato utilizzato da più soggetti di quanto si voglia ammettere, smascherando un panorama di sorveglianza molto più complesso e diffuso di quanto sembri.

Altro che “intercettazioni all’olio di ricino”: per smontare la narrazione della sinistra sul caso Paragon, bastano un nome semplicissimo e un cognome impronunciabile: Eva Vlaardingerbroek. La blogger olandese, schierata a destra, strenua sostenitrice del governo Meloni. Anche lei, con altri giornalisti e attivisti risulta tra le persone spiate con lo spyware Graphite di Paragon Solutions. Il caso Paragon spiegato bene: spiavano tutti a livello internazionale (il governo italiano non c’entra). Eva, che è sposata con un avvocato italiano, ha spiegato su X che il software israeliano non fa distinzione di colori politici e che la vicenda non è una “spaghetti connection”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quello che la sinistra non dice su Paragon: il software israeliano usato anche per intercettare i reporter di destra

