Quelle analogie tra Stalin e Trump

Caro direttore, tra Stalin e Trump emergono sorprendenti analogie: l’“America First” del presidente statunitense ricorda in qualche modo il “Socialismo in un solo Paese” di Stalin, entrambi centrali sui loro ideali di autosufficienza e supremazia. Sebbene distanti per ideologia e epoca, si può osservare come entrambi abbiano fatto della narrazione nazionale il cuore delle rispettive strategie politiche, lasciando un segno profondo nel panorama mondiale.

© Lastampa.it - Quelle analogie tra Stalin e Trump

