quelle analogie tra stalin e trump

Caro direttore, c’è qualcosa di Josif Stalin in Donald Trump. L’”America First” dell’uno e il “socialismo in un solo paese” dell’altro condividono una strategia di sovranità e autoreferenzialità che vanno oltre la semplice retorica. Entrambi hanno dimostrato come il nazionalismo possa essere uno strumento potente nel plasmare le politiche interne ed esterne. Ma quali sono le vere analogie e differenze tra queste figure così distanti nel tempo e nello spazio?

