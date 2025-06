Quella volta che dei meloni uccisero il Papa

Immaginate un frutto tanto amato da essere protagonista di storie e leggende, capace di sedurre anche i palati più raffinati. Dai tempi della Magna Grecia all’epoca di Paolo II, il melone ha affascinato e talvolta provocato incidenti inaspettati. Ma c’è una storia che supera ogni immaginazione: quella volta che dei meloni uccisero il papa. Continua a leggere…

Il dolce frutto della pianta della famiglia delle cucurbitacee può essere retato, liscio o serpente. Veniva mangiato già nella Magna Grecia, Marco Aurelio lo accompagnava con il prosciutto. Paolo II era così ghiotto che ne divorò tre e poi morì (per la congestione). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Quella volta che dei meloni «uccisero» il Papa

