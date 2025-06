Quella grande menzogna sul Trump re

In un'epoca di tensioni e divisioni, le accuse su Donald Trump si fanno sempre più infuocate. Ma è davvero il "re" che minaccia la democrazia, o è una strategia di paura per distogliere l’attenzione dai veri problemi? Prima di lasciarci trascinare in un turbine di allarmismo, è fondamentale guardare i fatti con mente critica e responsabilità. Solo così possiamo difendere i valori di libertà e giustizia che ci uniscono.

Il teorema è noto: Donald Trump è un autocrate. Sta per farsi incoronare re. Bisogna fermarlo ora, prima che sia troppo tardi. Basta portare in piazza milioni di persone, raccontare che è il nuovo Hitler e sperare che l'America si svegli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quella grande menzogna sul "Trump re"

Doveva essere il grande giorno della parata militare voluta da Trump per celebrare il 250esimo anniversario dell'esercito americano e - coincidenza, ma neanche troppo - il 79esimo compleanno del nuovo boss mondiale. È finita malissimo, con un boomeran

Quella grande menzogna sul Trump re; Cacciari: “La realpolitik di Trump può funzionare, la Ue è una scuola di bugie”.

Quella grande menzogna sul "Trump re" - Basta portare in piazza milioni di persone, raccontare che è il nuovo Hit ...

Da Biden a Trump, la menzogna del primato economico Usa - fondato su una granitica fiducia nelle magnifiche sorti e progressive dell'America.