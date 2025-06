Queen’s Ascot Glastonbury e Wimbledon | l’esclusività londinese fa scuola

Londra si trasforma nella cornice di eventi esclusivi e affascinanti, un palcoscenico unico dove l’eleganza e la tradizione si incontrano. Dalle intense sfide di tennis al Queen’s Club, alle sfarzose corse di cavalli del Royal Ascot, fino alla vibrante atmosfera di Glastonbury, queste tre settimane offrono un’esperienza indimenticabile. Un vero e proprio tuffo nel cuore della cultura britannica, che rende la capitale europea un punto di riferimento mondiale...

A Londra sono iniziate le tre settimane che nessuno, almeno una volta nella vita, dovrebbe perdersi. Si comincia dal vero torneo di tennis londinese, quello maschile del Queen's (16-22 giugno), organizzato al Queen's club che si trova nella parte ovest della città, vicino Hammersmith. Si passa poi alle gare di cavalli del Royal Ascot (17-21 giugno), a circa 41 chilometri a sud-ovest di Londra. Ci si spinge quindi fino a Glastonbury (circa 185 chilometri sempre a sud-ovest di Londra) al Festival pop-rock dal 25 al 29 giugno, per chiudere il cerchio rientrando nella Capitale britannica al torneo di tennis di Wimbledon (dal 30 giugno al 13 luglio), che è certo un quartiere di Londra, ma dista circa 11 chilometri dal centro e non ha il sapore della tradizione e dei club di una volta che ispira, invece, il Queen's.

