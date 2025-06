Quattro morti a Frosinone in un tragico incidente frontale tra due auto mezzi disintegrati sulla Casilina

Un dramma stradale scuote Frosinone: sulla Casilina, un terribile incidente frontale ha coinvolto due auto, provocando quattro vittime e mezzi completamente distrutti. La comunità è sotto shock e le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa tragedia che ha spezzato tante vite in una notte.

Frosinone, incidente stradale nella notte sulla via Casilina: quattro morti - Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Riporta msn.com

