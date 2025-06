Quattro giorni in monastero per provare a cambiare la scuola | il ritiro per maestri e professori nel convento di Cellole

Quattro giorni di riflessione e rinnovamento in monastero per insegnanti e maestri desiderosi di cambiare il volto della scuola. Dal 28 al 31 agosto, nel suggestivo convento di Cellole, un’esperienza unica promossa dalla fraternità di Bose, che invita i professionisti dell’educazione a ripensare il loro ruolo in un contesto di silenzio e introspezione. Una proposta innovativa, lontana dai soliti incontri, che potrebbe essere la chiave per un nuovo inizio scolastico.

Ripensare la scuola ritirandosi in monastero per quattro giorni prima di ricominciare l'anno scolastico. La singolare proposta arriva dalla fraternità di Cellole dove quattro fratelli dal 2013 vivono secondo la regola di Bose, la comunità fondata da Enzo Bianchi. Nulla che abbia a che fare con un convegno ma nemmeno con quei week end proposti da qualche prete tra un rosario e l'altro. A Cellole da giovedì 28 a domenica 31 agosto, le "celle" dell'affascinante monastero situato nella campagna di San Gimignano, apriranno le loro porte a maestri, professori e presidi che avranno come "guida" il maestro di strada Marco Rossi Doria, oggi presidente dell'impresa sociale "Con i bambini".

