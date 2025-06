Quattro casi di abusi a Latina in quattro luoghi simbolici Eppure… meglio non approfondire

In un contesto in cui si spera nella protezione e nella sicurezza, Latina rivela dolorosi episodi di abuso nei luoghi più sacri e simbolici: scuola, ospedale, scout e Chiesa. Questi casi scuotono le fondamenta della fiducia, lasciando cicatrici profonde nella comunità. È il momento di affrontare con coraggio e trasparenza queste realtà, affinché il silenzio non diventi complice e la speranza possa rinascere.

di Graziano Lanzidei* Chiudere gli occhi è più facile che guardarci dentro. A Latina, negli ultimi due anni, sono venute fuori storie che non si vorrebbero raccontare mai. Storie di adulti che abusano di ragazzini nei luoghi dove ci si aspetterebbe protezione: la scuola, l'ospedale, il gruppo scout e la Chiesa. E non è solo un problema di cronaca, ma di una fiducia che si è spezzata, e potrebbe rischiare di non ricomporsi più. Alessandro Frateschi, era un professore di religione al Liceo Majorana di Latina. Era un diacono. Aveva lavorato per l'Istituto per il sostentamento del clero. È stato condannato in primo grado a dodici anni per abusi su cinque minori.

Aveva 51 anni Giovanni, travolto in sella al proprio scooter durante un incidente tra quattro mezzi. La tragedia ieri nella zona del Lido di Latina - Una tragedia sconvolge il Lido di Latina: Giovanni Tonini, 51 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la strada Litoranea.

