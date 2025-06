Quarto Grado | in onda l’intervista esclusiva all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Stasera su Retequattro, “Quarto Grado” ha svelato un’intervista esclusiva all’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Nel corso della puntata, Venditti rivela dettagli inediti sulle prime fasi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, inclusi i motivi dietro le richieste di archiviazione di Andrea Sempio. Un racconto che getta nuova luce su uno dei casi più discussi degli ultimi anni, lasciando il pubblico con molte domande aperte.

Quarto Grado, è andata in onda un’intervista esclusiva all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Le dichiarazioni. Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda questa sera, venerdì 20 giugno, su Retequattro – è andata in onda un’intervista esclusiva all’ex procuratore di Pavia Mario Venditti che, durante la prima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Andrea Sempio, l’amico del fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007, che ora è tornato nel registro degli indagati. Per il delitto di Garlasco è stato condannato a 16 anni in via definitiva l’ex fidanzato della giovane, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su 361magazine.com