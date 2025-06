Quartieri in Comune | L' amministrazione non informa sul rinnovo dei Ctp? Ci pensiamo noi

partecipazione civica che permette ai cittadini di essere protagonisti delle decisioni locali, contribuendo a migliorare i quartieri e la qualità della vita. Tuttavia, l'amministrazione non fornisce adeguate informazioni sul rinnovo, lasciando molti utenti nell’incertezza. È nostro compito, come Quartieri in Comune, garantire trasparenza e coinvolgimento. Per questo, ci impegniamo a ricordarvi le date cruciali e a facilitare il vostro ruolo attivo nel processo democratico.

ANCONA – Il gruppo Quartieri in Comune, le cui liste sono presenti in vari territori del comune di Ancona, ricordano a tutti che «sabato 28 giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali di partecipazione, alias Ctp. I Ctp – iniziano a spiegare - sono una forma di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - "Quartieri in Comune": «L'amministrazione non informa sul rinnovo dei Ctp? Ci pensiamo noi»

In questa notizia si parla di: comune - quartieri - rinnovo - amministrazione

45 minuti di paura nei quartieri: "Un evento violentissimo. Ci confronteremo col Comune" - Un evento violento ha scosso i quartieri, causando 45 minuti di paura e sconcerto. Loretta Cecchi, coordinatrice di Ca’ Ossi, ricorda quella notte: nessuno si aspettava una così forte tempesta.

Comune di Corigliano-Rossano was live. Vai su Facebook

Quartieri in Comune: «L'amministrazione non informa sul rinnovo dei Ctp? Ci pensiamo noi»; Consigli di Quartiere, si guarda al rinnovo e al rilancio; Rinnovo dei Consigli dei 12 Quartieri: domenica si vota dalle 9 alle 19.

Quartieri, al via percorso - Con l’incontro, organizzato e presieduto dalla vicesindaco Francesca Romagnoli, alla quale hanno partecipato i presidenti dei Comitati di Quartiere, è iniziato il percorso per il rinnovo di sei ... Lo riporta cremonaoggi.it

Quartieri, inizia il percorso di rinnovo di sei Comitati - «È stato un incontro propedeutico e di condivisione rispetto al percorso che porterà al rinnovo ... Segnala laprovinciacr.it