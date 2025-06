Quanto tempo ci vuole per dimenticare l' ex?

ci vuole per dimenticare un ex? Un processo delicato e personale, che richiede tempo e introspezione. Non esiste una risposta universale, ma capire i tempi e le strategie può aiutare a superare questa fase difficile. Alla fine, il vero obiettivo è ritrovare sé stessi e guardare avanti con speranza. Ma quanto tempo ci ...

Dimenticare l'ex non è una cosa facile. Ci sono rotture nette, quasi chirurgiche. Un messaggio, una spiegazione (a volte), un silenzio (spesso), e ognuno riprende la sua strada. Ma per la maggior parte di noi, la fine di una relazione non è un taglio netto. È un lento logoramento, un progressivo disimparare vecchie abitudini. Mentre le nostre playlist continuano a riprodurre le stesse canzoni strappalacrime, una domanda rimane: quanto tempo ci vuole davvero per dimenticare l'ex? Uno studio recente dà una risposta precisa e disarmante: ci vogliono tra i 4 e i 5 anni (4,18 anni per l'esattezza) per arrivare a metà strada verso il distacco emotivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it