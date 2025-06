Quanto ha venduto Metaphor | ReFantazio? SEGA ha svelato le vendite aggiornate del JRPG

Dopo un debutto travolgente con oltre un milione di copie vendute, Metaphor: ReFantazio continua a sorprendere il mondo videoludico. SEGA ha annunciato che il JRPG di Atlus ha superato i 2 milioni di copie vendute, tra copie fisiche e digitali, entro il 31 marzo. Un risultato straordinario che conferma il successo e l’affetto dei fan per questa avventura coinvolgente. La vicenda di ReFantazio si arricchisce di nuovi capitoli di successo e passione.

Dopo un debutto fulminante con oltre un milione di copie vendute al lancio, Metaphor: ReFantazio ha continuato a far parlare di sé nel panorama videoludico globale, visto che SEGA ha svelato durante il suo ultimo incontro con gli investitori che il JRPG sviluppato da Atlus ha raggiunto e superato i 2 milioni di copie vendute, considerando sia le spedizioni fisiche che le vendite digitali. Un traguardo significativo, raggiunto entro il 31 marzo 2025, che testimonia l'ottima accoglienza ricevuta dal gioco e il suo impatto duraturo. Tra febbraio e marzo 2025, il titolo ha venduto ulteriori 300.000 copie, confermando un interesse costante da parte del pubblico.

