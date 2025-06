Quando torna in gara Antonio Tiberi? Il programma verso la Vuelta

Dopo un Giro d’Italia segnato dalla sfortuna, Antonio Tiberi si prepara a tornare in gara nella prossima grande sfida: la Vuelta a España. Questo prestigioso appuntamento, che prenderà il via tra poche settimane, rappresenta per il giovane talento laziale un’occasione imperdibile di riscatto e di mettere in mostra tutta la sua determinazione. La domanda ora è: quando esattamente scenderà in strada Tiberi per affrontare questa nuova avventura?

Il Giro d’Italia non è andato purtroppo come previsto. La sfortuna, con la caduta di Nova Gorica, ha privato Antonio Tiberi di un piazzamento che sarebbe potuto essere chissà, anche sul podio nella Corsa Rosa. Il laziale della Bahrain-Victorious però non si è arreso e in questa stagione vuole ancora dimostrare di che pasta è fatto. Il prossimo grande appuntamento per il classe 2001 sarà l’ottantesima edizione della Vuelta a España, che scatterà il prossimo 23 agosto. Tiberi dovrebbe essere il capitano unico della Bahrain. Per arrivare al top alla manifestazione iberica è già iniziata la preparazione dell’azzurro che ha dichiarato: “Sono tornato in bici da una settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando torna in gara Antonio Tiberi? Il programma verso la Vuelta

In questa notizia si parla di: tiberi - antonio - vuelta - torna

Giro d’Italia 2025, Antonio Tiberi: “Sono riuscito a gestire gli scatti, bene così” - Antonio Tiberi ha dimostrato le sue abilità nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, chiudendo al sesto posto.

TIRRENO-ADRIATICO. San Benedetto del Tronto, 16 marzo 2025 - Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la 60^ edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) si sono piazzati Vai su Facebook

Antonio Tiberi lascia la Vuelta di Spagna 2024: colpo di calore e stordimento durante la nona tappa; LA VUELTA 2024. ANTONIO TIBERI; «SONO SODDISFATTO DI ME, DOPO IL GIRO SONO PIÙ CONSAPEVOLE»; Vuelta a España 2024, Antonio Tiberi sta male e si ritira per un colpo di calore (Aggiornato).

Vuelta, Antonio Tiberi in bianco e felice - Il 23enne ciociaro, come miglior Under 26 del plotone, è anche custode ... Riporta msn.com

Tiberi, ritiro sul Pordoi e rientro in Polonia. Ciccone, appuntamento a San Sebastian - Giulio Ciccone si è ritirato in seguito alla caduta nel finale della tappa di Gorizia, quella caduta involontariamente innescata da Anto ... Secondo gazzetta.it