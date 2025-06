Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club

L`attesa per il primo e nuovo Mondiale per Club sta per terminare. Inter e Juventus sono pronte a sfidare le restanti migliori 30 squadre del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, chi è Georgi #Minoungou: il calciatore dei Seattle Sounders che gioca con un solo occhio

Inter-Monterrey, l'esordio notturno al Mondiale per club: chi gioca, dove vederla in Tv e come recuperarla in streaming

Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club; Come diavolo funziona questo Mondiale per club; Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere.

Mondiale per club, l’Inter torna in campo: Cristian Chivu ha le idee chiare - Gli Urawa Red Diamonds, club del campionato giapponese, saranno i prossimi avversari dei nerazzurri: si gioca sabato alle 21 italiane. Come scrive msn.com

Quando gioca la Juventus la prossima partita al Mondiale per Club? - La Juventus ha esordito al Mondiale per Club rifilando un perentorio 5- Segnala ilbianconero.com