Quando le amiche non si confidano | come affrontare la sensazione di esclusione

mi ritrovo spesso a rimanere in silenzio, sentendomi esclusa e poco considerata. Questa sensazione di incompleta condivisione può farsi strada nel cuore, lasciando spazio a dubbi e tristezza. Ma come affrontare questo dolore e ristabilire un senso di equilibrio nelle amicizie? Scopriamolo insieme, perché ogni rapporto merita attenzione e sincerità.

Cara Caterina, ti scrivo perché arrivata all’età di 52 anni, ho preso consapevolezza di un comportamento che ho sempre cercato di minimizzare, ma che oggi più che mai mi ferisce. Ho notato che alcune delle mie amiche più care spesso non si mostrano sincere fino in fondo e faticano ad aprirsi con me. Quando accade qualcosa di bello, sono le prime a condividere foto, messaggi, racconti entusiasti. Ma se stanno vivendo un momento difficile, io vengo lasciata ai margini. Non mi coinvolgono, non si confidano e sono sempre l’ultima a sapere le cose. Questo mi fa sentire esclusa da una parte importante delle loro vite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando le amiche non si confidano: come affrontare la sensazione di esclusione

