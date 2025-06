Qualità dispersione e costo in bolletta | tutto quello che c' è da sapere sull' acqua

In un'epoca di cambiamenti climatici e risorse sempre più preziose, conoscere la dispersione e i costi dell’acqua è fondamentale. Emilia-Romagna e Bologna si distinguono per qualità e efficienza, ma dietro questi dati positivi si nascondono sfide importanti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’acqua, dalla sua distribuzione alle bollette, per diventare consumatori più consapevoli e responsabili.

Nell'epoca del cambiamento climatico, delle piogge torrenziali e della siccità, l'acqua ha un valore sempre più importante. L'Emilia-Romagna e Bologna hanno ottimi dati per quanto riguarda la dispersione dell'acqua potabile e per la qualità di quella che beviamo. Ma non è tutto positivo.

La nuova centrale dell’acqua è realtà. Investiti oltre quattro milioni di euro: "Più sicurezza e qualità ai residenti" - La nuova centrale dell’acqua di Vigarolo è ufficialmente operativa. Con un investimento di circa 4,4 milioni di euro, realizzato dalla società Sal tra il 2022 e il 2025, garantisce maggiore sicurezza e qualità ai residenti.

