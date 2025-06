Qualifiche Mugello 2025 | Moriera domina in Moto2 Carpe prima pole di carriera in Moto3

Il Mugello 2025 ha regalato un weekend ricco di emozioni, tra colpi di scena e temperature estive che hanno messo alla prova piloti e gomme. In Moto2, Moriera si impone con una prova dominante, mentre in Moto3 Carpe conquista la prima pole della carriera, dimostrando talento e determinazione. La lunga pista toscana si conferma arena di sfide appassionanti, dove ogni dettaglio può fare la differenza in vista della gara.

Mugello 21 giugno 2025 - Colpi di scena, evoluzione della pista e caldo torrido. Queste sono alcune delle situazioni che hanno caratterizzato le qualifiche di Moto2 e Moto3 nel weekend del Mugello. Una pista lunga, dove le temperature alte costringono a una gestione gomme importante anche solo per trovare il giro veloce e lo spettacolo è garantito anche nelle lotte alle pole position delle categorie inferiori del Motomondiale. In Moto2 la spunta Diogo Moreira su Arenas, entrambi con un risultato super al loro primo tentativo in pista, mentre Vietti e Arbolino partiranno sesto e decimo. In Moto3 fa un capolavoro Alvaro Carpe, meraviglioso il suo ultimo giro, con tanto di sorpasso su Piqueras per concludere il giro di pole position davanti al leader della classifica Rueda; male invece gli italiani, tutti fuori dalle prime dieci posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualifiche Mugello 2025: Moriera domina in Moto2, Carpe prima pole di carriera in Moto3

