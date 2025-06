Qualifiche MotoGP Mugello oggi | Marquez in pole davanti a Bagnaia La griglia di partenza

Al Mugello, il duello tra leggende accende gli entusiasmi: Marquez conquista la pole davanti a Bagnaia, regalando emozioni e spettacolo. Con questa performance, Marquez raggiunge le 100 pole nel Motomondiale, confermando il suo status di campione senza tempo. La griglia di partenza promette una corsa emozionante, tra sfide mozzafiato e sorprese da scoprire. Scopriamo insieme tutte le qualifiche di questa giornata di pura adrenalina.

Mugello 21 giugno 2025 - Il Mugello si tinge di rosso Ducati e nonostante il grande lavoro di Pecco Bagnaia, alla fine però la lotta per la pole position la vince ancora Marc Marquez. Per il cannibale con la carena numero 93 si tratta della pole numero 100 di carriera nel Motomondiale e la fa a casa del rivale e compagno di squadra. Alex Marquez conclude la prima fila davanti a Fabio Quartararo, mentre Maverick Viñales porta la KTM al quinto posto. Bene ma non benissimo Bezzecchi con la Aprilia, decimo in questa qualifica. Qui la griglia di partenza Qualifiche 1. Prima sessione in pista per decidere quali saranno i due più veloci e meritevoli di lottare per la pole position nella seconda sessione, per tutti gli altri posizioni in griglia dalla quinta fila in giù.