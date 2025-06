Qualificazioni mondiali | il 14 ottobre Italia-Israele a Udine

Il 14 ottobre, Udine si prepara ancora una volta a vivere una notte di emozioni indimenticabili, questa volta con la qualificazione ai Mondiali in palio. Ricordando il successo dello scorso anno contro Israele, la città si appresta ad accogliere un’altra sfida cruciale, dove passione e speranza si intrecceranno per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia calcistica. L’appuntamento è alle porte: non perdere l’evento che potrebbe cambiare il destino della Nazionale!

Il 14 ottobre 2024 la città ha già ospitato Italia-Israele, valida allora per il girone di UEFA Nations League: 4-1 il risultato con doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi. A un anno esatto di distanza Udine tornerà ad ospitare Italia-Israele. Il 14 ottobre 2024, allo Stadio ‘Friuli’, la Nazionale aveva battuto 4-1 Israele (doppietta di Di Lorenzo e gol di Retegui e Frattesi) nella quarta giornata del Gruppo 2 di Lega A della UEFA Nations League. Martedì 14 ottobre 2025 (ore 20.45) – grazie alla collaborazione con l’Udinese Calcio – la storia si ripeterà , ma stavolta la sfida sarà valida per il Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it

