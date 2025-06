Quali sono gli stadi del Mondiale per Club

Manca sempre meno all`inizio del nuovo format ufficializzato dalla FIFA: il Mondiale per Club. 32 squadre, tra cui Inter e Juventus, si giocheranno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025: i dati sugli spettatori allo stadio nel torneo - Ha preso il via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Riporta calcioefinanza.it

Perché gli stadi del Mondiale per Club sono sempre vuoti all’inizio delle partite, ma non dopo - Le inquadrature all'inizio delle partite mostrano stadi con grandi spazi vuoti che si riempiono con il passare del tempo: è il modo americano di vivere ... Secondo fanpage.it