Quali italiani giocano i tornei primi di Wimbledon? Gli impegni della settimana 23-29 giugno | Sinner riposa

Con l’attenzione rivolta a Wimbledon, il terzo Slam della stagione, i nostri tennisti italiani si preparano con impegno e determinazione. Prima di approdare a Londra, dove si prevede grande spettacolo sull’erba, si svolgeranno importanti tornei come l’ATP 250 di Maiorca e altri eventi cruciali nella settimana dal 23 al 28 giugno. Scopriamo quali italiani scenderanno in campo e come si stanno preparando per questa entusiasmante stagione sulle superfici veloci.

Wimbledon incomincerà lunedì 30 giugno e ci terrà compagnia per un paio di settimane: il terzo Slam della stagione rappresenterà l’apice della breve finestra su erba in questa annata agonistica, si giocherà in uno dei grandi templi del tennis internazionale e si preannuncia grande spettacolo. Prima di volare a Londra, però, si disputeranno un paio di tornei: nella settimana dal 23 al 28 giugno si giocheranno l’ATP 250 di Maiorca e l’ATP 250 di Eastbourne. Si scenderà in campo tra Spagna e Gran Bretagna, ma quali saranno gli italiani coinvolti? Jannik Sinner riposerà dopo la sconfitta rimediata al secondo turno dell’ATP 500 di Halle contro il kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quali italiani giocano i tornei primi di Wimbledon? Gli impegni della settimana 23-29 giugno: Sinner riposa

