Quale modulo per il Napoli? Una scelta di mercato anticipa la decisione di Conte

Il Napoli si prepara a scrivere il proprio futuro, con una scelta di modulo che potrebbe anticipare quella di Antonio Conte. Le strategie di mercato e le prime indicazioni tattiche svelano un club pronto a innovare, mantenendo alta la sfida per il titolo e sorprendendo gli avversari. La domanda ora è: quale sarà la formula vincente che porterà i partenopei a consolidare il loro dominio?

Il calciomercato è sempre più vivo in casa Napoli e ad esso si collegano le primissime ipotesi legate al modulo che Antonio Conte deciderà di usare. A poco meno di un mese dal termine della stagione, in casa Napoli si pensa già alla prossima stagione, con la consapevolezza di dover difendere il Tricolore conquistato, sovvertendo ogni pronostico della vigilia. I campioni d’Italia in carica, così come dimostrato dalle primissime mosse di calciomercato, sono già alla ricerca di altri pezzi da aggiungere in vista del prossimo anno, con l’obiettivo di avere i mezzi quanto più competitivi possibili per tutte e quattro le competizioni in cui il Napoli sarà impegnato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it