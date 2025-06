Qualcosa di duro mi ha morso e ha cercato di trascinarmi via ero tutta insanguinata | il racconto choc della bimba di 9 anni sopravvissuta all’attacco di uno squalo

Qualcosa di duro mi ha morso e ha cercato di trascinarmi via, lasciandomi insanguinata e terrorizzata. La coraggiosa Leah Lendel, solo 9 anni, ha condiviso il suo incredibile racconto di sopravvivenza dopo l’attacco di uno squalo nelle acque della Florida. La sua calma e lucidità sorprendenti sono testimonianza di una forza interiore straordinaria. Ecco come questa giovane protagonista affronta il trauma e…

Ha la calma e la luciditĂ di un’adulta, ma ha solo nove anni e sul braccio destro porta i segni di un incontro che ricorderĂ per tutta la vita. Leah Lendel, la bambina attaccata da uno squalo mercoledì scorso mentre faceva snorkeling nelle acque della Florida, ha raccontato la sua drammatica esperienza in una conferenza stampa organizzata dal Tampa General Hospital in occasione delle sue dimissioni. “Qualcosa di duro mi ha morsa e ha cercato di trascinarmi via”, ha esordito la piccola Leah, descrivendo l’attacco avvenuto intorno a mezzogiorno del 18 giugno, mentre nuotava vicino alla riva della spiaggia di Boca Grande, una popolare meta turistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it