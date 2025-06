Quagliarella | Il Milan? Allegri dà entusiasmo e unisce il gruppo

Fabio Quagliarella, ex stella del calcio italiano, si è lasciato andare a una riflessione appassionata sul Milan e sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Con entusiasmo e un tocco di ammirazione, il campione ha sottolineato come questa scelta possa riunire e rafforzare il gruppo, portando il club verso nuovi traguardi. Un endorsement che accende le speranze dei tifosi milanisti di un futuro brillante.

Intervistato a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato del Milan e dell'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico rossonero.

Quagliarella: Sono sicuro che Allegri proverà a portare un nuovo entusiasmo. Sappiamo che è molto....

