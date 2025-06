Quadro difficile grave incertezza Guerre e dazi | pesanti ricadute

In un contesto globale segnato da guerre, dazi pesanti e incertezza economica, la 23ª giornata dell’Economia 2025 a Siena si distingue come un’occasione cruciale per osservare, capire e agire. Alla luce dei principali indicatori sociali, economici e demografici della provincia, si delineano sfide e opportunità per il territorio. Un momento di riflessione e dialogo promosso dalla collaborazione tra istituzioni, che ci invita a guardare avanti con determinazione e visione.

Siena, 21 giugno 2025 – Osservare, capire, agire. Questi i verbi che meglio sintetizzano la 23esima giornata dell'Economia 2025 in occasione della quale sono stati presentati i principali indicatori sociali, economici e demografici della provincia di Siena. Evento, moderato dal caposervizio de La Nazione di Siena Michela Berti, è frutto della collaborazione tra Camera di commercio Arezzo-Siena, Università e Fondazione Monte dei Paschi. "Ci troviamo in una situazione di gravissima incertezza e di profonda instabilità – ha detto il presidente Massimo Guasconi – dove dominano tensioni internazionali e politiche.

