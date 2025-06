Puyo Puyo!! 20th Anniversary | La Patch Definitiva in lingua inglese per NDS 3DS e PSP è Finalmente Disponibile!!!

Sei appassionato di Puyo Puyo e vuoi vivere l’esperienza definitiva? La Patch Rivisitata per il 20º anniversario trasporta il classico su Nintendo DS, 3DS e PSP a un livello superiore, con una traduzione completa in inglese, animazioni migliorate e un gameplay più coinvolgente che mai. Se ami i colori vivaci e le sfide strategiche, questa è la patch che aspettavi: preparati a immergerti in un mondo di puzzle senza precedenti!

La Revamped Patch per Puyo Puyo!! 20th Anniversary è finalmente disponibile, e trasforma l'esperienza di gioco su Nintendo DS, 3DS e PSP in qualcosa di ancora più magico! Traduzione completa in inglese (con qualche eccezione per le funzioni online) Miglioramenti testuali rispetto alla vecchia versione NDS Animazioni potenziate sulla PSP grazie a un mod esclusivo! Se ami i coloratissimi Puyo e le battaglie strategiche, questa patch è un MUST! Scarica Ora la Tua Versione Preferita!. Nintendo DS – Ritorno alle Origini, ma Migliorato!. Storia completamente tradotta (allineata a 3DSPSP) Qualche adattamento grafico, ma il cuore del gioco resta intatto! Download Patch NDS Nintendo 3DS – La Versione più Nitida!

