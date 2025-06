Putin | Iran ha diritto a nucleare civile

Secondo il presidente russo Putin, l'Iran ha pieno diritto a sviluppare un programma nucleare civile, sottolineando che non ci sono prove di armamenti nucleari da parte di Teheran. La Russia si mostra disponibile a sostenere l'Iran in questa direzione, offrendo assistenza e supporto nello sviluppo dell’energia nucleare pacifica. Un passo importante che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e il dialogo internazionale sul tema nucleare.

9.46 L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici. Lo dice il presidente russo, Putin, in un'intervista a Sky News Arabia. "L'Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari" da parte di Teheran, aggiunge Putin. La Russia è pronta a fornire a Teheran "l'assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell'energia nucleare pacifica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it