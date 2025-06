Putin | Teheran ha diritto all' uso pacifico del nucleare

Il diritto all’uso pacifico del nucleare è un tema di grande rilevanza internazionale, e Vladimir Putin ha ribadito che l’Iran ha pieno diritto di sviluppare un programma civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici. Questa affermazione sottolinea l’importanza di un equilibrio tra sicurezza e progresso, rafforzando il dialogo tra le nazioni. Ma quali sono gli effetti di questa posizione sulla scena globale?

L'Iran ha "il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Sky News Arabia. "L'Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici". 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Putin: "Teheran ha diritto all'uso pacifico del nucleare"

Von der Leyen: “Israele ha diritto di difendersi. L’Iran non potrà mai aver un’arma nucleare” - In un mondo in continuo fermento, le dichiarazioni di von der Leyen ribadiscono il ruolo cruciale dell’Europa nel mantenimento della pace e nella prevenzione della proliferazione nucleare.

«Non è troppo tardi perché l'Iran faccia la cosa giusta. Il presidente Donald Trump è stato chiaro: la leadership di Teheran deve abbandonare completamente il programma di arricchimento nucleare». Lo ha detto l'ambasciatrice americana Dorothy Shea Vai su Facebook

