Putin si schiera con l’Iran | Ha diritto all’uso pacifico del nucleare E sull’Ucraina | Eliminare gli elementi nazisti a Kiev

In un mondo sempre più complesso, le posizioni di Vladimir Putin sulla scena internazionale sollevano nuove domande di equilibrio e alleanze. Supportando il diritto dell’Iran all’uso pacifico del nucleare e condannando la guerra israeliana in Ucraina, il leader russo traccia una linea di condotta che potrebbe influenzare gli equilibri globali. La sua promessa di supporto all’Iran apre un capitolo cruciale nelle dinamiche geopolitiche, lasciando il mondo a riflettere sulle conseguenze di queste alleanze emergenti.

L’ Iran ha tutto il diritto di «perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici». Parola di Vladimir Putin, che in un’intervista a Sky News Arabia difende il regime di Teheran e condanna la guerra mossa da Israele. Il presidente russo si spinge anche oltre, assicurando che il suo Paese è pronto a fornire «l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’ energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti». La fatwa dell’Iran che proibisce le armi nucleari. Pur difendendo il «diritto» di Teheran di sviluppare un programma nucleare, Putin ricorda come la stessa Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) abbia ammesso di non avere a disposizione dati che provino i tentativi della repubblica islamica di sviluppare armi nucleari. 🔗 Leggi su Open.online

