Putin nega di voler fare da mediatore tra Iran e Israele

Durante il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha chiarito che la Russia non intende assumere il ruolo di mediatore tra Iran e Israele, limitandosi a offrire suggerimenti per risolvere la crescente crisi. La posizione di Mosca sottolinea la complessitĂ della situazione e il delicato equilibrio geopolitico in gioco. Ma quali saranno le reali implicazioni di questa scelta diplomatica?

San Pietroburgo, 21 giu. (askanews) - Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non voler fare da mediatore tra Iran e Israele e di voler solo suggerire idee su come i due Paesi potrebbero risolvere la crisi in escalation. Il Cremlino ha trascorso gran parte della settimana a presentare Mosca come potenziale pacificatore dopo che Israele ha lanciato attacchi contro l'Iran, che ha reagito con missili e droni.

