Nel tumulto delle tensioni internazionali, il presidente russo Vladimir Putin ribadisce il diritto dell’Iran di sviluppare un programma nucleare civile, sottolineando la disponibilità della Russia a offrire supporto tecnico. Un tema che riaccende il dibattito sulla pace e la sicurezza globale, evidenziando come il rispetto dei diritti sovrani possa coesistere con la ricerca di stabilità internazionale. La questione resta aperta: quali saranno le prossime mosse sullo scacchiere geopolitico?

L'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile e di utilizzare le tecnologie atomiche per scopi pacifici: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Sky News Arabia. "L'Iran ha il diritto di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici", ha affermato il capo di Stato russo. La Russia è pronta a fornire a Teheran "l'assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell' energia nucleare pacifica, proprio come ha fatto negli anni precedenti", ha sottolineato. Putin ha affermato inoltre che l' Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non ha dati che indichino che l'Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari: "L'Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net