Putin L' Iran ha diritto all' uso pacifico del nucleare e la Russia è pronta a fornire assistenza

In un mondo sempre più complesso, il dibattito sul diritto dell'Iran all'uso pacifico del nucleare si infiamma. Putin rassicura: nessuna prova di armi nucleari iraniane e la Russia pronta a offrire supporto. La questione resta delicata, ma la diplomazia e la trasparenza sono fondamentali per garantire la stabilità globale. In questa intricata partita, la cooperazione internazionale ha ancora un ruolo decisivo.

L’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) non ha dati che indichino che l’Iran stia tentando di sviluppare armi nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista a Sky News Arabia. «L'Iran ha dichiarato ripetutamente di non cercare di sviluppare armi nucleari. E l’Aiea non ha prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari» da parte di Teheran,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin, "L'Iran ha diritto all'uso pacifico del nucleare e la Russia è pronta a fornire assistenza"

Putin: «L'Iran non ha chiesto il nostro aiuto militare, i loro siti nucleari sotterranei funzionano. Ucraina? Pronto a colloqui con Zelensky» - In un contesto internazionale in rapido mutamento, Putin sottolinea che l'Iran non ha richiesto il nostro aiuto militare e che i loro siti nucleari sotterranei sono operativi.

