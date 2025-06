Putin | L’Iran ha diritto al nucleare civile Ucraina neutrale e senza bombe

Nelle sue recenti dichiarazioni, Putin ribadisce il diritto dell’Iran al nucleare civile e sostiene la neutralità dell’Ucraina, senza l’uso di armi. Mosca conferma inoltre il suo impegno nel fornire assistenza all’Iran per lo sviluppo di energia nucleare pacifica. La posizione russa invita Iran e Israele a partecipare attivamente al dialogo sul programma nucleare iraniano, promuovendo una soluzione diplomatica e condivisa. L’obiettivo è favorire stabilità e pace nella regione, evitando escalation militari.

La conferma della volontà di Mosca di fornire all'Iran, "come negli anni precedenti, l'assistenza e il sostegno necessari" allo sviluppo "dell'energia nucleare pacifica". Secondo Putin, tanto l'Iran quanto Israele dovrebbero partecipare al processo negoziale sul programma nucleare iraniano.

