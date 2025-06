Putin | L' Iran ha diritto al nucleare civile Ucciso dall' esercito isreliano l' uomo che finanziò il massacro del 7 ottobre | La diretta

In un contesto di tensioni internazionali sempre più incandescenti, Putin ha affermato che l'Iran ha diritto al nucleare civile, mentre l'uomo che avrebbe finanziato il massacro del 7 ottobre è stato ucciso dall'esercito israeliano. Questa escalation di eventi sottolinea come le alleanze e i conflitti si intreccino in un delicato equilibrio di potere. La domanda che ci poniamo ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata partita geopolitica?

Il presidente russo ha detto di essere pronto a fornire assistenza per lo sviluppo dell'energia nucleare pacifica a Theran. Il ministro della Difesa Israel Katz: "Ucciso Saeed Izadi, ha finanziato e armato Hamas prima del massacro del 7 ottobre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin: "L'Iran ha diritto al nucleare civile". Ucciso dall'esercito isreliano l'uomo che finanziò il massacro del 7 ottobre. | La diretta

Israele attacca l'Iran con droni e missili: forti esplosioni in tutto il Paese. | Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Israele: «Ucciso il capo di Stato maggiore iraniano» - LIVE - Un'ondata di tensione scuote il Medio Oriente: Israele ha lanciato un attacco con droni e missili contro l’Iran, provocando forti esplosioni e danni in tutto il paese.

Putin: Iran ha diritto a uso pacifico nucleare. Katz: ucciso capo Quds, finanziò massacro di Hamas

Mentre continua il massacro di civili a Gaza, il governo di Israele attacca l'Iran colpendo preventivamente obiettivi militari e uccidendo e ferendo decine di civili. Invece che fermarsi, dopo aver devastato Gaza, aver ucciso decine di migliaia di persone e averne

Guerra Israele -Iran: spiragli di pace a Ginevra. Ucciso chi armò Hamas per il massacro del 7 ottobre - L’incontro tra la delegazione europea e Teheran riaccende la speranza per dei negoziati sul conflitto in Medio Oriente. Come scrive ecovicentino.it