Putin | L’Iran ha diritto al nucleare civile nessun prova che prepari bombe

Secondo il presidente russo Vladimir Putin, l’Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare civile per scopi pacifici. La dichiarazione è arrivata in un’intervista a Sky News Arabia, in cui il leader del Cremlino si è detto pronto a fornire a Teheran «l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’ energia nucleare pacifica, come fatto negli anni precedenti», ha sottolineato. Putin ha poi evidenziato che l’ Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) non ha prove su eventuali tentativi dell’Iran di avere armi nucleari, riprendendo quanto detto dalla stessa Agenzia. «Non c’è nessuna prova che l’Iran stia lavorando per avere armi nucleari», aveva detto il direttore generale Rafael Grossi spiegando che «l’Iran dispone di materiale sufficiente per diverse testate nucleari ma questo non si può equiparare a un’arma nucleare». 🔗 Leggi su Lettera43.it