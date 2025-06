Putin | L' Iran ha diritto al nucleare civile Due bombardieri sono decollati dagli Usa | La diretta

In un clima di tensione crescente, Putin ha reiterato il sostegno russo allo sviluppo dell’energia nucleare civile in Iran, sottolineando la possibilità di cooperazione. Nel frattempo, due bombardieri decollati dagli Stati Uniti si dirigono verso Guam, alimentando i timori di escalation militare. La scena internazionale si infiamma, lasciando il mondo in attesa di risposte e decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri globali. La domanda rimane: quale sarà il passo successivo?

Il presidente russo ha detto di essere pronto a fornire assistenza per lo sviluppo dell'energia nucleare pacifica a Theran. Due aerei da guerra in grado di trasportare ordigni pesanti sono decollati dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, diretti verso la base militare Usa sull'isola di Guam, nel Pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin: "L'Iran ha diritto al nucleare civile". Due bombardieri sono decollati dagli Usa | La diretta

