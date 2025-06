Putin | Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev

In un quadro di tensioni internazionali in continua evoluzione, le dichiarazioni di Putin e Trump alimentano il dibattito sulla crisi ucraina, mentre l'Italia chiede un cessate il fuoco immediato all’Onu. Tra accuse di elementi nazisti e richieste di pace, la situazione rimane complessa e incerta: qual è la strada per una risoluzione duratura?

Trump: "Russia e Ucraina stanno facendo progressi". L'Italia all'Onu rilancia: "Cessate il fuoco immediato". Il leader del Cremlino: "Russi e ucraini unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev"

