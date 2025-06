Putin al Forum di San Pietroburgo | la Russia cresce senza petrolio

Durante il XXVIII Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha svelato un nuovo volto della Russia, in forte crescita senza dipendere dal petrolio. Con un PIL in aumento superiore al 4% e oltre 20.000 partecipanti da 140 paesi, il presidente ha illustrato una nazione in piena trasformazione, pronta a sfidare le aspettative e a scrivere un capitolo rivoluzionario del suo futuro economico.

Durante la sessione plenaria del XXVIII Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), il presidente russo Vladimir Putin ha presentato un quadro della Russia in piena trasformazione economica, con segnali di crescita che sorprendono per profondità e direzione. Davanti a oltre 20.000 partecipanti provenienti da 140 Paesi, il leader del Cremlino ha posto l'accento su un dato chiave: il PIL della Russia è aumentato di oltre il 4% all'anno negli ultimi due anni, una performance superiore alla media globale. Ma il vero punto di svolta è che questa crescita non è più alimentata dagli idrocarburi.

