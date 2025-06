Pusher in fuga Sequestrato zaino con droga

Una fuga mozzafiato nel cuore di Rescaldina, dove due giovani, alla vista della polizia locale, abbandonano uno zaino carico di droga nel parco Iasilli. La serata di ieri si è trasformata in un inseguimento emozionante: scopri come gli agenti hanno intercettato i sospetti e le conseguenze di questo tentativo di fuga. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che scuote la comunità .

Una fuga nel parco: abbandona lo zaino con la droga, alla vista della polizia locale. Durante un controllo nel parco Iasilli di via Nenni, a Rescaldina, due giovani sono fuggiti non appena si sono accorti della presenza di una pattuglia. Era la sera, alle 21.40, quando gli agenti hanno notato i due ragazzi che si aggiravano all'interno dell'area verde, più volte segnalata dai residenti per presunti episodi di spaccio. Alla comparsa dell'auto di servizio, i giovani si sono dati alla fuga dividendosi. Uno di loro, che portava uno zaino in spalla, ha cercato di far perdere le proprie tracce inoltrandosi nella vegetazione, abbandonando però lo zaino durante la corsa.

